أجانب النصر الـ 6 معا لأول مرة

حواس العايد | Monday, 16 October 2017 - 00:00 am

أصبح البرازيلي ليوناردو رودريجو لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم هداف فريقه بعد أن سجل هدفي الفوز لفريقه مساء أمس على التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في ختام الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبذلك يصبح مجموع أهداف رودريجو التي سجلها مع النصر هذا الموسم ثلاثة أهداف حيث سبق أن سجل هدفا خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء والتي انتهت بالتعادل 2ـ2 في الجوله الرابعة قبل توقف الدوري.

من جهة أخرى، استعان الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم أمس بأجانب فريقه الستة منذ انطلاقة مباراة الفريق أمام التعاون وذلك في أول ظهور جماعي للسداسي منذ بداية دوري المحترفين السعودي هذا الموسم.

واللاعبون الستة هم المغربيان سعد لكرو (الظهير الأيسر) ومحمد فوزير (لاعب الوسط) والمصري حسام غالي (قائد الفريق) والبرازيلي ليوناردو رودريجو (لاعب الوسط) والليبيري ويليام جيبور (مهاجم).

وشكل ذلك قوة إضافية للفريق الذي استطاع أن يحقق الفوز ويخطف النقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 12 نقطة يحتل بها المركز الخامس خلف المتصدر المتصدر بفارق الأهداف عن الباطن (الثاني) والفيصلي (الثالث) والهلال (الرابع) ولكل منهم 14 نقطة.