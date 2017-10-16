خسرنا النتيجة وكسبنا المستوى

حواس العايد | Monday, 16 October 2017 - 00:00 am

قدم البرتغالي جوميز مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم اعتذاره لجماهير التعاون على خسارة الفريق أمس أمام النصر في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أمس: فقدنا اربعة لاعبين قبل المباراة وأشركنا البدلاء وقدموا مستوى جيدا وبحثنا عن النتيجة ولكن لم نستطع نظرا لصلابة دفاع النصر.

وأضاف: أهم ماخرجنا به من المباراه هو المستوى الجيد للاعبين ورغم خسارة النتيجه.. وأنا أعرف أن أهل القصيم يبحثون دائما عن الفوز وأعتذر لهم.

واختتم جوميز المؤتمر الصحفي قائلا: لن أتحدث عن أن الحكم كان له تأثير على النتيجه ومع ذلك فإني احترم جميع قرارات الحكام مهما كانت النتيجة.