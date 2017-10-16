باخشوين عضوا في اتحاد الكرة

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Monday, 16 October 2017 - 00:00 am

قرر عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأحد، تعيين عمر باخشوين عضواً في اتحاد الكرة ضمن قائمة المديرين التنفيذيين اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري.

وجاء تعيين باخشوين بعد قبول استقالة طلال آل الشيخ من عضوية مجلس الإدارة ومن إدارة التطوير، ورئاسة اللجنة الفنية، والإشراف على المنتخبات السنية، إثر تكليف أمس برئاسة نادي الشباب.

يشار إلى أن باخشوين، يشغل حالياً منصب نائب مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.