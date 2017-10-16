توقيع الرئيس يدخل الاتحاد مأزق عقوبات دولية

جدة ـ ماجد هود | Monday, 16 October 2017 - 00:00 am

تعمل إدارة نادي الاتحاد المكلفة على إقناع سبعة أطراف من أصحاب المطالبات المالية بتأجيل تسديد نحو مليونين و100 ألف ريال، انتهى موعد سدادها المقرر في سبتمبر الماضي إلى حين اعتماد توقيع حمد الصنيع رئيس النادي المكلف.

ويتصدر أنيس بن ميم وغسان واكد وكيلا أعمال اللاعبين أعلى المبالغ الواجب على الاتحاد الوفاء بها بـ 100 ألف يورو "443 ألف ريال" لكل منهما، يليهما البرازيلي دي سوزا محترف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم سابقاً بـ 100ألف و836 دولاراً "378 ألفاً و145 ريالاً".

وتضمنت جدولة شهر سبتمبر مستحقات كل من البولندي لوكاس زوكالا والروماني سان مارتن محترفي الفريق سابقاً بالإضافة إلى الإسباني خوان كرسبو المحامي ودانيال كونزاليس وكيل أعمال البرازيلي سوزا.

وتسعى الإدارة الاتحادية للخروج من مأزق أي عقوبات نتيجة الإخلال بالجدولة المتفق عليها مع المحترفين الأجانب ووكلاء أعمال اللاعبين المطالبين بمستحقاتهم.

ويحاول السويسريان الدكتور يان كلينر ومارك كافليرو محاميا النادي الخارجيان الوصول إلى حلول عاجلة معهم لإقناعهم بالانتظار قليلاً إلى حين اعتماد توقيع الرئيس المكلف.