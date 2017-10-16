عجز ميزانية الفيحاء المتوقع 70 مليونا

المجمعة ـ محمد السناني | Monday, 16 October 2017 - 00:00 am

أظهــر التقرير المالي للجمعـيــة العمـومـيــة الاستثنائية لنادي الفيحاء أمس الأحد عجزا متوقعا بلغ سبعين مليوناً و938308 ريالات للسنة المالية المنتهية فـي 30 ـ 6 ـ 2018 بعد أن حقق فائضا ماليا قدره مليوناً و 965692 ريالا في السنة المالية المنتهية في 29 ذي الحجة الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات النادي خلال هذه الفترة (9139025.31)، فـيـمـا بلغ إجمالي المصروفات (7173333.30)، وكـان فائـض الميزانيـة (1965692.01).

وأوضح النادي أنه ستتم تغطية العجز في السنة المالية الجديدة عن طريق تبرعـات مختلفة خلفهـا الداعم الرئيسي للنادي.