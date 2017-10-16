أغلقوا الأبواب.. وآل الشيخ أنصفني بسرعة

المجمعة ـ محمد السناني | Monday, 16 October 2017 - 00:00 am

أوضح لـ"الرياضية" فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي أنه وجد كل الطرق المؤدية إلى غرفة اللاعبين في ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة مغلقة أمامه خلال مباراة فريقه مع الفيحاء جاره التي انتهت للعنابي بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وأوضح المدلج: "بين شوطي المباراة عندما طلبت الذهاب إلى غرفة الملابس الخاصة بفريقي تفاجأت بأن البوابة التي أذهب منها دائماً مغلقة، واتجهت إلى بوابة أخرى ووجدتها مغلقة أيضاً".

وتابع: "تناقشت مع مسؤول الرابطة بأنني أريد الذهاب إلى غرفة الملابس ولا توجد بوابة ولابد أن توفر لنا بوابة نستطيع الدخول منها ثم اضطررت إلى الذهاب من البوابة الخارجية ومنها إلى غرفة الملابس".

وأضاف: "غير صحيح أنني تجاهلت قرار عدم جلوس رؤساء الأندية في دكة البدلاء أو الدخول إلى أرضية الملعب".

واستطرد رئيس الفيصلي: "أشكر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على سرعة قراره بتبرئتي من التجاوزات وإنصافي بصفة عاجلة".