اليوم.. رئيس الشباب يبدأ مهامه بملف الديون

الرياض ـ علي الحدادي | Monday, 16 October 2017 - 00:00 am

يبدأ طلال آل الشيخ رئيس الشباب المكلف اليوم الإثنين مهامه رسمياً، بعقد اجتماع مع إدارة النادي التي أقيلت أمس من أجل الاطلاع على الديون وأبرز معوقات العمل.

ويأتي الاجتمـاع سريعاً، عقب أن قرر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، حل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة فهد القريني.

واستند رئيس الهيئة العامة للرياضة، إلى المادة 36 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية وبناء على ما صدر من إدارة الشباب من تجاوزات إعلامية وإدارية تتعارض مع مسيرة النادي وأهدافه وتخالف تعليمات وتعاميم الهيئة العامة للرياضة.

وسيجتمع الرئيس الشبابي المكلف إلى نهاية الموسم الجاري مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين في الفريق الأول.

مـن جـهـتــه، أوضـح لـ"الرياضية" طلال آل الشيخ أن المرحلة مهمة وحساسة وتحتاج إلى تكاتف كل الشبابيين الذين كان لهم دور كبير في دعم الكيان.

وشدد آل الشيخ على أنه يهدف إلى إعادة الشباب لوضعه الطبيعي.. وقال: "هذا يحتاج إلى عمل مضاعف من كل الشبابيين"، مبيناً أنه سيعلن خلال الأيام المقبلة أسماء مجلس الإدارة.