دياز: لن نرضى بغير الفوز أمام الإيرانيين

مسقط - الرياضية | Monday, 16 October 2017 - 16:44 pm

قدم رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال شكره للشعب العماني على حفاوة الاستقبال فور وصول بعثة الفريق الأزرق للمطار، استعداداً لمواجهة بيرسبوليس الإيراني مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن مباريات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2017، والتي كسب الهلال ذهابها بنتجية 4/0.



وبين دياز أهمية انتصارهم برباعية في مواجهة الذهاب قائلاً: "ندرك جيدا أهمية كسبنا للقاء الذهاب برباعية؛ وندرك تمامًا صعوبة لقاء الغد".



وعن حسم الهلال الصعود إلى النهائي رد الأرجنتيني: "الأمو لم تحسم بعد، لدينا الرغبة والعزيمة بالفوز في المباراة، الفريق مستعد جيدًا لخوض المباراة من جميع الجوانب، لدينا الرغبة والعزيمة بالتأهل للنهائي بنتيجة مميزة".



وعن الغيابات في صفوف بيرسبوليس علق دياز: "غياب أي لاعب في بيرسبوليس لا يعنينا، نحن مستعدون لخوض المواجهة وحسم بطاقة التأهل".



وعن غياب بعض لاعبي الهلال عن المواجهة أجاب دياز: "الهلال يعتمد على المجموعة وغياب أي لاعب لن يكون مؤثرًا، لدينا البديل الجاهز وأثبتنا ذلك في مواجهات سابقة، الفريق لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين الدوليين والمميزين الذين يملكون فكر عال، وسيخوضون المباراة من أجل تحقيق نتيجة مميزة".