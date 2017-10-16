إدواردو: بآسيا.. تكتمل أهدافي مع الهلال

الرياض - الرياضية | Monday, 16 October 2017 - 19:14 pm

تمنى البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وصول فريقه إلى المبارة النهائية من دوري أبطال آسيا، حيث تعتبر البطولة الوحيدة التي لم يحققها البرازيلي بقميص الهلال، بعد أن توج مع الفريق الأزرق بكامل البطولات المحلية الدوري وكأس ملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر، خلال موسمين قضاها مع الفريق العاصمي.



وكتب "فيفا" عن علاقة الهلال باللاعبين البرازيليين الذين وضعوا بصمتهم في الملاعب السعودية ولعبوا دوراً مهماً في قيادة النادي العاصمي إلى الألقاب المحلية والقارية، منذ أيام النجم الكبير ريفيلينو الذي أنهى مسيرته الكروية مع الهلال بعدما شارك في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات.



وقال موقع الفيفا :" عندما حطّ لاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو رحاله في الرياض للانضمام إلى صفوف الهلال في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، كانت الجماهير العريضة لنادي الزعيم تأمل بأن يسير البرازيلي على خطى مواطنيه الذين تألقوا مع الزعيم".



وعن بداية إدواردو مع الأزرق، قال :" سرعان ما خطف إدواردو قلوب الهلاليين وذلك في مباراته الأولى مع الفريق، بعدما سجل هدفاً ليقود الهلال للفوز على غريمه التقليدي النصر في كأس السوبر السعودي، في المباراة التي أُقيمت على ملعب لوفتوس رود في العاصمة الإنجليزية لندن".



وأضاف:" تواصل الأداء التصاعدي للاعب السابق لنادي إستوريل البرتغالي ونيس الفرنسي، حيث قاد النادي إلى الفوز بلقب كأس ولي العهد السعودي ولقب الدوري السعودي الموسم الماضي، بالإضافة إلى الفوز بكأس الملك السعودي في مايو الماضي، قبل أن يتألق مؤخراً في دوري أبطال آسيا 2017 بتسجيله سبعة أهداف".



ولدى سؤاله عن تألقه، قال صاحب السبعة والعشرين ربيعاً: "لا يوجد سر معيّن فالعمل والإعداد والتحضيرات للموسم بقيادة الجهاز الفني كانت مميزة وقوية للظهور في كافة الاستحقاقات بالوجه الأمثل، ومنها تقديم أداء مميز في منافسات دوري أبطال آسيا مقرونةً بنتائج إيجابية".



وأضاف كارلوس إدواردو: "العمل في الهلال ليس فردياً، فهو عمل مجموعة وأنا فرد من ضمن مجموعة في الفريق وذلك ساعدني للتألق."



ويبدو أن كارلوس إدواردو، الذي شارك مع بورتو في الدوري الأوروبي، قريباً من التأهل مع الهلال إلى نهائي أكبر بطولة آسيوية للأندية، حيث يدخل العملاق السعودي إياب نصف نهائي البطولة أمام بيرسيبوليس الإيراني بأريحية كبيرة بعد فوزه بمباراة الذهاب برباعية نظيفة.



وقال إدواردو: "سنعمل بكل قوة وتركيز لتحقيق ما نهدف إليه والعمل على ذلك من خلال التحضيرات التي تسبق المواجهة، برسيبوليس فريق قوي وسبق لنا مواجهته، ولكن بالإرادة والتصميم سنسعى لتخطي المرحلة للوصول إلى نهائي البطولة."