ودياً.. رونالدو ورفاقه أمام الأخضر

الرياض - الرياضية | Monday, 16 October 2017 - 20:35 pm

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين، عن توصله إلى اتفاقية مع نظيره البرتغالي، لإقامة مباراة ودية بين الأخضر والمنتخب البرتغالي في العاشر من نوفمبر المقبل، ويقضي اتفاق اتحاد القدم السعودي مع نظيره البرتغالي على إقامة المباراة بمشاركة الأخير بكل نجومه الدوليين، حيث تأتي المواجهة بين المنتخبين في إطار تحضيراتهما للمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، والمقرر إقامته في يونيو 2018.



كما أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هذه الخطوة تأتي من ضمن أهدافه لرفع مستوى تجهيز الأخضر بما يتناسب مع التحضير للمشاركة في المونديال، مواضحاً أن من أجندة الإعداد إقامة مباريات ودية مع منتخبات من الصف الأول في التصنيف الدولي، حيث جاء اختيار الاتحاد السعودي على بطل أوروبا 2016.



يشار إلى أن الأخضر بدأ الإعداد للمونديال منذ فترة التوقف الماضية، حيث واجه منتخب جامايكا في 7 أكتوبر الحالي وكسب المباراة بخماسية مقابل هدفين، كما واجه منتخب غانا في 10 من الشهر ذاته وخسر المباراة بثلاثية نظيفه.