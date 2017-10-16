آل الشيخ للاعبين: يجب أن يعود الشباب كما عهدناه

الرياض - الرياضية | Monday, 16 October 2017 - 21:22 pm

اجتمع طلال آل الشيخ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب مساء اليوم الإثنين، مع الأجهزة الفنية والإدارية في النادي العاصمي عدة اجتماعات، كما اجتمع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وطالبهم بمضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة، وإعادة الشباب إلى سابق عهده، كما حثهم على الإخلاص في التدريبات والمباريات، حتى يصلوا إلى الجاهزية الكاملة برفقة دانييل كارينيو مدرب الفريق، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة والقوانين.



هذا وتعاهد لاعبو الشباب أثناء اجتماعهم مع رئيس النادي، على مضاعفة جهودهم لتحسين مركز الفريق في بطولة الدوري، وفي مختلف المسابقات الأخرى.



يشار إلى أن هيئة الرياضة برئاسة تركي آل الشيخ قد كلفت طلال آل الشيخ برئاسة نادي الشباب مساء أمس الأحد، بعد أن قررت حل مجلس إدارة النادي السابق.