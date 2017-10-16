بروح عالية.. الهلال ينهي تحضيراته لبيرسبوليس

مسقط - الرياضية | Monday, 16 October 2017 - 22:13 pm

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الإثنين تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م، والذي انتهى ذهابه بتفوق الفريق الأزرق برباعية نظيفه.



وتركز مران الأزرق الأخير على الجوانب الفنية، حيث عمد رامون دياز مدير الجهاز الفني للفريق في الجزء الأول من المران على تطبيق عددًا من التدريبات التكنيكية، تلاها تدريبات فنية منوّعة، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.