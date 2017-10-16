المعجل والداوود يعودان إلى الشباب

الرياض- الرياضية | Monday, 16 October 2017 - 22:43 pm

أصدر طلال آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، قراراً بتعيين ماجد المهنا مديراً لمكتبه، كما أعلن عن إعادة تشكيل الجهاز الإداري للفريق الأول بتعيين خالد المعجل مديراً للفريق، ومحمد الشمراني إدارياً، وصالح الداود منسقاً إدارياً.



وكان طلال آلِ الشيخ عقد اليوم الإثنين اجتماعات عدة مع الأجهزة الفنية والإدارية في النادي، كما اجتمع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وحثهم على مضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة، وإعادة الشباب إلى سابق عهده، كما طالبهم بالإخلاص في التدريبات والمباريات حتى يصلوا إلى الجاهزية الكاملة برفقة مدرب الفريق، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة والقوانين.