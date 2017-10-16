الهلال ينازل بيرسبوليس وعينه على نهائي القارة

مسقط - الرياضية | Monday, 16 October 2017 - 17:09 pm

يسعى نادي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتأكيد تفوقه على نظيره بيرسبوليس الإيراني والوصول إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي الفريقان يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن مباريات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا2017.



وقد تفوق الهلال في مواجهة الذهاب بشكل كبير على الفريق الإيراني، عندما دك شباكه برباعية نظيفه حملت توقيع السوري عمر خربين "هاتريك" وياسر الشهراني، ورغم طرد عبدالله عطيف لاعب خط وسط الهلال في بداية الشوط الثاني، إلا أن الفريق العاصمي سيطر على معظم أوقات المباراة، حيث سجل هدفين قبل الطرد وهدفين بعده، مما يؤكد أفضلية الهلال على الفريق الإيراني.



هذا ويتواجد السوري عمر خربين والبرازيلي كارلوس إدواردو لاعبي الهلال في قائمة هدافي دوري أبطل آسيا لهذا الموسم، بسبعة أهداف لكل منهما.



وتقام مباراة ذهاب النهائي الآسيوي يوم السبت 18 نوفمبر المقبل في أرض المتأهل من غرب القارة الآسيوية، فيما تقام مباراة الإياب في أرض المتأهل من شرق القارة يوم السبت 25 من الشهر ذاته.