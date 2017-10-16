جدة تستضيف نهائي السوبر العالمي للملاكمة

الرياض- الرياضية | Tuesday, 17 October 2017 - 00:30 am

وقع تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إتفاقية مع شركة كوموسا المنظمة لبطولة محمد علي كلاي للملاكمة تتضمن استضافة المملكة نهائي السوبر العالمي للملاكمة في جدة شهر مايو 2018 م.



كما تتضمن الاتفاقية إنشاء أكاديمية لإعداد الملاكمين السعوديين الناشئين ليكونوا في مستوى المنافسة لهذه اللعبة.



من جهته، أكد تركي آل الشيخ أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نحو السعي لنشر مختلف الرياضات وتنوعها وتوسيع قاعدة ممارسيها بما يسهم في صناعة جيل من الأبطال في المرحلة القادمة.



وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة:" محمد علي كلاي اسم غالي علينا جميعاً وأحد الرموز الرياضية التي نعتز بها في العالم كله وفي العالم الإسلامي بشكل خاص، واستضافة هذه البطولة تمثل الحدث الأكبر في الشرق الأوسط لهذا النوع من الرياضة وسنكون سعداء بهذه الاستضافة ولدي الثقة أنها ستحظى بحضور ومتابعة غير مسبوقة، مؤكداً أن هيئة الرياضة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية تتجه لصناعة رياضة مشوقة وجاذبة في مختلف الألعاب، وهذا النوع من الرياضات لم يكن موجوداً لدينا لذلك فضلنا أن نبدأ بوجود أبطال عالميين في مثل هذه المنافسة.