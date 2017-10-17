قرار ارجنتيني يفتح المدرجات للجماهير

حمد الصويلحي عبد الإله المرحوم | Tuesday, 17 October 2017 - 00:00 am

احتشد العديد من الجماهير الهلالية أمام ملعب السلطان قابوس ببوشر قبل تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء أمس.

وتواجدت مجموعة كبيرة من الجماهير في استقبال حافلة الفريق أمام بوابة الملعب، الأمر الذي جعل الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق يفتح التدريبات رغم أنها مغلقة بقرار مسبق قبل أن يتم السماح للجماهير بالدخول لملعب للتدريبات وحضورها تقديراً لوقفتهم الكبيرة ودعمهم منذ وصول البعثة للمطار أمس الأول