جماهيركم تتفوق

حمد الصويلحي عبد الإله المرحوم | Tuesday, 17 October 2017 - 00:00 am

أكد مرشد الوهيبي ممثل مكتب الشؤون الهندسية في مجمع السلطان قابوس الرياضي أن الحضور الجماهيري للأندية السعودية خاصة الهلال في المباريات التي تقام في مجمع السلطان قابوس تتفوق على عدد الحضور الجماهيري في مباريات الدوري العماني.

وقال:" دائما ما نتشرف في مجمع السلطان قابوس الرياضي باستضافة مباريات الأندية السعودية التي تعطي مباريات كرة القدم زخما كبيرا وحضورا جماهيريا مميزا خاصة في مباريات الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا ويكون لها تحضيرات خاصة واستعدادات مكثفة تحسباً للحضور الجماهيري المتوقع".