النصر يدعم قرارات هيئة الرياضة

الرياض - الرياضية | Tuesday, 17 October 2017 - 18:01 pm

أكدت إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، تأييدها لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرياضة، معبرةً أن سمعة المملكة ورياضتها لا تقبل النقاش، فالوطن ورياضته أهم من كافة المصالح الخاصة.



وأوضح نادي النصر في بيان بثه مساء اليوم الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إدارة النادي تؤكد دعمها ووقوفها مع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وما اتخذه من خطوات ستنعكس على مستقبل الرياضه السعوديه بأذن الله.



كما أكد البيان بأن مجلس الإدارة على ثقته أن العدالة ستأخذ مجراها بعد التحقيقات، وأنه لن يظلم أحد في ظل الشفافية والوضوح التي تنتهجها هيئة الرياضة كونها تقف على مسافه واحده من الجميع.