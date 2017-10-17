النصر والاتحاد يرفضان الاستئناف للحصول على الرخصة الآسيوية

استطاع البرازيلي ليوناردو المحترف في صفوف النصر من قيادة فريقه العاصمي لكسب ثلاثة نقاط من ضيفه التعاون، بعد أن سجل هدفي فريقه مساء اليوم الأحد، في لقاء أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة