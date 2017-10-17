النصر والاتحاد يرفضان الاستئناف للحصول على الرخصة الآسيوية
الرياض - الرياضية | Tuesday, 17 October 2017 - 18:09 pm
أصدرت رابطة دوري المحترفين السعودي مساء اليوم الثلاثاء، بياناً إلحاقياً لقرار لجنة التراخيص والمتعلق بمنح أندية الهلال والأهلي والفتح والفيصلي والقادسية الرخصة الآسيوية لنسخة 2018، إضافة إلى عدم منح الرخصة لأندية النصر والاتحاد والرائد والشباب والتعاون والاتفاق والباطن، والذي منحتهم لجنة التراخيص حق الاستئناف خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
وأكدت رابطة دوري المحترفين أنها لم تتلقى إدارة التراخيص بالرابطة أي مذكرة استئناف، حيث أصبحت قرارات لجنة تراخيص الأندية الصادرة بتاريخ 24-1/1439 نافذة وملزمة.