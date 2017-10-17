الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017

مسقط - الرياضية | Tuesday, 17 October 2017 - 18:15 pm

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مقعداً في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، بعد تغلبه على نظيره بيرسبوليس الإيراني في إياب نصف نهائي البطولة بنتيجة (6-2) في مجموع المبارتين.



وكان الفريق الهلالي انتصر في مواجهة الذهاب برباعية نظيفة في أيوظبي.



وتقدم الفريق الإيراني أولاً عن طريق لاعبه مينساه عند الدقيقة 16، قبل أن يعدل النتجية السوري عمر خربين لصالح فريقه الهلال عند الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1، وفي الشوط الثاني، عاد الفريق الإيراني للتقدم من جديد عند الدقيقة 61، ليعود السوري عمر خربين ويعدل النتيجة لصالح الهلال مرة أخرى عند الدقيقة 76، واستمرت النتيجة بالتعادل 2/2 حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة.



وينتظر الفريق الأزرق خصمة في النهائي، والذي يتحدد ظهر غدٍ الأربعاء، حيث يستضيف أورورا الياباني نظيره شانغهاي إيست واللذان تعادلا بنتيجة 1/1 في مواجهة الذهاب.





هذا ويقام ذهاب نهائي البطولة القارية في 18 نوفمبر المقبل في الرياض، فيما يقام لقاء الإياب في 25 من الشهر ذاته.