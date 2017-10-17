تركي آل الشيخ يحفز لاعبي الهلال بنصف مليون

الرياض - الرياضية | Tuesday, 17 October 2017 - 21:16 pm

هنأ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017، بعد تغلبه على نظيره بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 6/2 بمجموع المباراتين.



كما قدم تركي آل الشيخ مكافأة مالية بواقع 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي، كما وعد اللاعبين بتقدم 500 ألف ريال لكل لاعب في حال تحقيق اللقب القاري.





هذا وأعلن رئيس هئية الرياضة حضوره النهائي الآسيوي ذهاباً وإياباً، وذلك دعماً للمثل الوطن نادي الهلال في مهمته الخاريجة.



يشار إلى أن تركي آل الشيخ قدم 30 ألف ريال لك لاعب هلالي بعد تأهلهم إلى دور نصف نهائي القارة بعد أن تجاوزوا فريق العين الإماراتي.