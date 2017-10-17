الشباب والباطن والتعاون والرائد يهنئون الهلال

الرياض - الرياضية | Tuesday, 17 October 2017 - 21:58 pm

تسابقت الأندية السعودية على تهنئة الهلال بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017، بعد نهاية المباراة التي جمعته ببیرسبولیس الإيراني مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، والذي كسبه الهلال بنتيجة 6-2 بمجموع المبارتين.



وغرد حساب الشباب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رفع طلال آل الشيخ رئيس نادي الشباب التهنئة لإدارة وجماهير نادي الهلال، بمناسبة التأهل إلى النهائي القاري، متمنين التوفيق دائماً لجميع ممثلي الوطن".



وتواصلت التهاني من قبل الأندية السعودية، حيث شارك نادي الباطن الفرحة الهلالية قائلاً: "يتقدم مجلس إدارة النادي بالتهنئة لجميع الجماهير الهلالية وإدارة النادي، متمنين لهم التوفيق في النهائي الآسيوي".



كما أعلن حساب الرائد في "تويتر"، تهنئته للهلال بمناسبة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، متمنياً لهم التوفيق في النهائي.



فيما بارك نادي التعاون الهلال بمناسبة تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 م، متمنياً له التوفيق وتحقيق كأس البطولة القارية.