نواف بن سعد يهنئ القيادة بتأهل الهلال

مسقط - الرياضية | Tuesday, 17 October 2017 - 23:19 pm

رفع الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال التهنئة لمقام خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله- ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- بمناسبة تأهل الفريق الأول بنادي العاصمي إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017، بعد تغلبه على نظيره بيرسبوليس الإيراني مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 6/2 بمجموع المباراتين.



كما هنأ رئيس الهلال تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة وعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمناسبة الوصول للنهائي القاري.



كما هنأ رئيس الهلال جماهير الهلال بصفة خاصة والجماهير السعودية بصفة عامة.