السعودية تستضيف نهائيات العالم للسيارات والدرون والشطرنج

الرياض - الرياضية | Tuesday, 17 October 2017 - 23:24 pm

وقع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن، اتفاقية تتضمن إقامة سباق نهائي بطولة العالم لأبطال السيارات في المملكة مطلع 2018م في العاصمة الرياض، وجرى التوقيع مع فريدرك جونسون رئيس الشركة القائمة على الحقوق، وهي البطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وتحظى بمتابعة واهتمام كبيرين في العالم أجمع، حيث يشارك في السباق أفضل المتسابقين دولياً من مختلف السباقات العالمية لهذه الرياضة.



كما قام تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتوقيع اتفاقية مماثلة تتضمن استضافة المملكة لنهائي بطولة العالم للدرون DRL والذي سيقام في النصف الثاني من 2018م، بمشاركة الأبطال والمحترفين في هذه اللعبة ذات الشعبية المتنامية.



كما شهدت العاصمة البريطانية اليوم توقيع تركي آل الشيخ اتفاقية مع جيوفري بورغ رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، تضمنت استضافة المملكة بطولة العالم للشطرنج في ديسمبر المقبل بحضور أبرز أبطال هذه اللعبة، ووفقاً للاتفاقية فإن الاتحاد سيقيم بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج بمشاركة ١٠٠ نجم من أبطال هذه اللعبة في العالم وأبرز محترفيها ،



على أن تتم إعادة بطولة الشطرنج العربية وتستضيفها المملكة، فيما ستشهد المملكة استضافة نهائي كأس العالم للشطرنج ٢٠٢٠م.