رسميا.. الهلال والأهلي فقط في أبطال آسيا

الدمام ـ خالد الشايع | Wednesday, 18 October 2017 - 00:00 am

انتهت عند الساعة الثالثة والنصف من عصر أمس المهلة التي حددتها لجنة تراخيص الأندية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، للأندية التي تم رفض منحها الرخصة الآسيوية للاستئناف.

ولم يتقدم أي ناد من الأندية السبعة التي تم رفض منحها الرخصة الآسيوية بالاستئناف، وهي أندية "النصر، الاتحاد، الرائد، الشباب، التعاون، الاتفاق، الباطن".

ونجح خمسة أندية فقط في الحصول على الرخصة الآسيوية وهي أندية "الهلال، الأهلي، الفتح، الفيصلي، القادسية"، ولكن لن يحق سوى للهلال والأهلي تمثيل السعودية في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، على اعتبار أن لوائح البطولة تنص على مشاركة الفرق من الأول حتى السابع فقط في ترتيب دوري المحترفين السعودي.

بيد أن الاتحاد السعودي ينوي رفع طلب استثناء لناديي الفتح والفيصلي ثامن وتاسع الترتيب على التوالي من هذا الشرط.

بين لـ "الرياضية" عبد العزيز الحميدي، مدير إدارة التراخص في رابطة دوري المحترفين، أن مهلة الاستئناف التي تم تحديدها بثلاثة أيام، انتهت أمس دون أن يتقدم أي ناد من الأندية التي أخفقت في الحصول على الرخصة بالاستئناف؛ مما جعل القرار نافذًا.