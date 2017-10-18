ضربة موجعة للأهلي قبل الديربي

جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 18 October 2017 - 00:00 am

تلقى فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضربة موجعة قبل لقاء الديربي أمام الاتحاد السبت المقبل في الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي، بعد أن شعر النيجيري أبوا بونا ببعض الآلام في موضع الكدمة السابقة خلال الحصة التدريبية مساء أمس الثلاثاء على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وخضع المدافع النيجيري إلى جلسة علاج بالثلج تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يجري اليوم كشفًا طبيًّا لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمها.

إلى ذلك، عاد اللاعبون الدوليون إلى تدريبات الفريق بعد إجازة اليومين التي منحها لهم الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق عقب مباراة الشباب في الجولة السادسة من الدوري.

وفضل المدرب الأوكراني منح لاعبيه الدوليين التسعة والسوري عمر السومة والمصري محمد عبد الشافي يومًا إضافيًّا راحة، عكس بقية زملائهم الذين عاودوا تدريباتهم أمس الأول، وذلك خوفًا عليهم من الإجهاد بعد فراغهم من مشاركاتهم الدولية.

وعمد الأوكراني ريبروف مدرب الفريق خلال الحصة التدريبية إلى تنويع التدريبات ما بين اللياقية والتكتيكية، ثم اختتمها بمناورة على مساحة صغيرة.