الوطن أسمى من مصالح النادي

الرياض ـ حواس العايد | Wednesday, 18 October 2017 - 00:00 am

أيدت إدارة النصر كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرياضة، عقب إعفاء سلمان القريني من منصبه أمينًا عامًّا للنادي.

وجاء في بيان أصدره نادي النصر أمس: "يؤكد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي تأييده لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرياضة، معتبرًا أن سمعة المملكة ورياضتها لا تقبلان النقاش.. وليست محل التعاطي، فالوطن ورياضته أسمى من كافة المصالح الخاصة بالنادي".

وتابع النصر: "أوضحت إدارة النادي تأكيد دعمها ووقوفها مع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وما اتخذه من خطوات ستنعكس على مستقبل الرياضة السعودية بإذن الله".

واستطرد البيان النصراوي: "يؤكد مجلس الإدارة ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها بعد التحقيقات، وأنه لن يظلم أحد في ظل الشفافية والوضوح اللذين تنتهجهما هيئة الرياضة، كونها تقف على مسافة واحدة من الجميع".