الحزم والعربي يحققان أول الانتصارات

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 18 October 2017 - 00:00 am

انطلقت أولى منافسات بطولة منطقة القصيم لكرة اليد بإقامة مباراتين في دوري منطقة القصيم لفئة الشباب لكرة اليد، حيث تغلب في المباراة الأولى فريق الحزم لكرة اليد عن درجة الشباب على نظيره النجمة 22ـ20 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة نادي النجمة في عنيزة، وشهد اللقاء تألق كل من محمد الحماد حارس الحزم، وعلي حمزة لاعب النجمة، وفي اللقاء الثاني تفوق العربي على نظيرة الرائد بنتجية 25ـ17 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة النادي العربي في عنيزة، وتألق في اللقاء لاعب العربي محمد النفيسة.

وتتواصل اللقاءات بإقامة مباراتين؛ حيث ستجمع الأولى فريقي الأسياح والرائد في بريدة ضمن مباريات دوري منطقة القصيم لفئة الشباب، ومن ثم مواجهة العربي أمام النجمة على صالة النادي العربي في عنيزة.