“سايتك” يحتضن “كرتنا ثقافتنا”

الدمام ـ الرياضية | Wednesday, 18 October 2017 - 00:00 am

يحتضن مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية "سايتك" البرامج النسائية الخاصة بمهرجان "كرتنا ثقافتنا" الرياضي، وذلك بعد اتفاق إدارة المركز مع إدارة المهرجان، في زيارة تخللها استعراض الاقتراحات والأفكار وبحث سبل التعاون بين الطرفين لخدمة المركز والمهرجان الرياضي الاجتماعي الثقافي التربوي، واحتضان المركز للأنشطة النسائية للمهرجان،

وشهد الاجتماع حضور الدكتور جاسم الياقوت، رئيس اللجنة العليا لمهرجان كرتنا ثقافتنا، ووليد حجاج سكرتير المهرجان، والدكتور حسن الأحمدي مدير عام مركز سايتك، ووليد الرشيد مساعد المدير العام، وخالد العفيصان من العلاقات العامة والتسويق.