شباب الوحدة أبطالا للجودو

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Wednesday, 18 October 2017 - 00:00 am

توج فريق الشباب في نادي الوحدة ببطولة المنطقة الغربية للشباب "أ" للجودو، وذلك بعد حصوله على المركز الأول برصيد 71 نقطة، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و 3 فضيات، وميداليتين برونزيتين، وجاء نادي وج وصيفًا بـ 29 نقطة بذهبية وفضيتين وبرونزية، بينما احتل أحد المركز الثالث بالرصيد نفسه من النقاط وعدد الميداليات، في البطولة التي أقيمت في نادي الأنصار بالمدينة المنورة، وشارك فيها 32 لاعبًا مثلوا 8 أندية هي "الوحدة، وج، أحد، الصقور، حراء، مركز تدريب الوحدة، مركز تدريب الصقور، أكاديمية طيبة".

من ناحيته، أشاد ممدوح نمر عضو الاتحاد السعودي للجودو بالبطولة التي استضافها نادي الأنصار، لا سيما بعد أن أفرزت العشرات من اللاعبين المتميزين الذين يعتبرون نواة حقيقية للمنتخب السعودي.