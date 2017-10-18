100 لاعب عالمي في بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 18 October 2017 - 03:41 am

وقع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في العاصمة البريطانية لندن، اتفاقية تتضمن استضافة سباق نهائي بطولة العالم لأبطال السيارات في المملكة مطلع 2018م في العاصمة الرياض.

وجرى التوقيع مع فريدرك جونسون رئيس الشركة القائمة على الحقوق، وهي البطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وتحظى بمتابعة واهتمام كبيرين في العالم أجمع، نظير مشاركة أفضل المتسابقين من مختلف المسابقات العالمية لهذه الرياضة.

كما وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اتفاقية مماثلة تتضمن استضافة المملكة نهائي بطولة العالم للدرون DRL في النصف الثاني من 2018م بمشاركة الأبطال والمحترفين في هذه اللعبة ذات الشعبية المتنامية،

وشهدت العاصمة البريطانية أيضًا توقيع رئيس الهيئة العامة للرياضة اتفاقية مع جيوفري بورج رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، تضمنت استضافة المملكة بطولة العالم للشطرنج ديسمبر المقبل بحضور أبرز أبطال هذه اللعبة.

ووفقًا للاتفاقية، سينظم الاتحاد بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج بمشاركة 100 نجم من أبطال هذه اللعبة في العالم وأبرز محترفيها، على أن تتم إعادة بطولة الشطرنج العربية وتستضيفها المملكة أيضًا، فيما تستضيف المملكة نهائي كأس العالم للشطرنج 2020م.

يذكر أن هذه الاتفاقيات تضاف إلى اتفاقيات مهمة تم البدء في الإعلان عنها أمس الأول، حيث جرى الإعلان عن استضافة نهائي الملاكمة العالمي على كأس محمد علي كلاي في خطوة نوعية وتقديرية كبيرة.

وتعد هذه الاتفاقيات قفزة جديدة نحو تنويع البرامج والأنشطة الرياضية في المملكة، وصناعة رياضة مشوقة وجاذبة للجماهير، وتوسيع قاعدة الممارسين وتهيئة أبطال في مثل هذه الرياضات.