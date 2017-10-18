اوراوا يضرب موعداً مع الهلال في النهائي القاري

طوكيو - الفرنسية | Wednesday, 18 October 2017 - 12:25 pm

بلغ اوراوا ريد دايموندز الياباني الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على شنغهاي سيبغ الصيني 1-0 اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي من البطولة على ملعب سايتاما، ليضرب موعداً مع الهلال في النهائي.



وسجل البرازيلي رافايل سيلفا كرة رأسية عند الدقيقة 11 هدف اوراوا الذي كان قد تعادل 1-1 ذهاباً على أرض خصمه في 27 سبتمبر الماضي.



وتعتبر هذه أول مباراة في الموسم الحالي يفشل فيها هولك في التسجيل في دوري الأبطال.



وضرب اوراوا بطل 2007، موعداً مع الهلال الذي تخطى بيرسيبلويس الإيراني مساء أمس الثلاثاء بنتيجة 6-2 بمجموع المباراتين 4-صفر و2-2.



ويقام النهائي القاري في 18 نوفمبر المقبل ذهاباً في الرياض، فيما تقام مواجهة الإياب في 25 من الشهر ذاته في اليابان.