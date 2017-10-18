كوينتيروس: سعيد بعودة السهلاوي ويحيى الشهري

الرياض - الرياضية | Wednesday, 18 October 2017 - 16:58 pm

أكد جوستافو كوينتيروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادالنصر صعوبة مباراة فريقه أمام نظيره أحد، في اللقاء الذي يقام على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة مساء غدٍ الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.



وقال كوينتيروس عن أحد: "شاهدت لأحد عدة مباريات، رأيت من خلالها أنه يتطور من مباراة لأخرى، فريق منظم ويعلم ما يريد، يجيد الطريقة التي يلعب بها والتي تعتمد على التراجع في الخلف والانطلاق بهجمات مرتدة بشكل سريع، ويملك لاعبين يؤدون ذلك بصورة جيدة، ومن هنا فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق".



وعن بدايته مع فريقه الجديد النصر علق كوينتيروس: "أنا سعيد بالأداء الذي قدمه الفريق في مباراة التعاون قياساً بالحصص التدريبية التي قضيتها مع الفريق، حيث كانت أربع حصص تدريبية منها يومين كنت أراقب فيها اللاعبين وأتعرف عليهم وأدرس مستوياتهم".





وأضاف كوينتيروس: "النصر فريق كبير ويمتلك مواهب مميزة، وأنا وجهازي المعاون لي بدأنا في بناء علاقة جيدة مع اللاعبين، فنياً نحتاج لبعض الوقت حتى يصل الفريق لما يستطيع أن يقدمه وما نريده منه نحن كجهاز فني".



وأبدى كوينتيروس سعادته بعودة الثنائي محمد السهلاوي ويحيى الشهري ومشاركتهما فب التدريبات، مؤكداً أن الثنائي إضافة للفريق ويملكان شخصية جيدة على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الفني.