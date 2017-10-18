رئيس مدريد: لا يمكن تخيل "الليجا" من دون برشلونة

الفرنسية - مدريد | Wednesday, 18 October 2017 - 14:40 pm

اعتبر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز أنه لا يمكنه أن يتخيل إسبانيا من دون كاتالونيا ولا الليغا من دون برشلونة، في إشارة إلى احتمال غياب النادي الكاتالوني عن بطولة إسبانيا لكرة القدم في أعقاب استفتاء الاستقلال الذي قام به إقليم كاتالونيا.



وقال بيريز الذي يتولى رئاسة النادي الملكي منذ نحو 15 عاما (على مرحلتين) الأربعاء لصحيفة "ال اسبانيول" الإلكترونية: "ثمة افتراضات لا أفكر بها، لا أتخيل إسبانيا من دون كاتالونيا ولا الليغا من دون برشلونة".



وتابع "من الواضح أن الأزمة تقلقني كأي شخص آخر، ولكن يمكنني تقديم القليل من المساعدة، أنا أثق بالحكومة والأحزاب التي تدعم الدستور الذين اتحدوا لحل المشكلة بأفضل طريقة ممكنة".



ودخلت إسبانيا في أزمة سياسية حادة منذ استفتاء استقلال إقليم كاتالونيا مطلع أكتوبر الحالي، والذي رفضته الحكومة المركزية بشدة وحاولت منع إقامته بالقوة، ما أدى إلى صدامات بين الشرطة وسكان الإقليم، أدت الى إصابة مئات بجروح.



وتعد برشلونة بمثابة عاصمة الإقليم، ويعد ناديها أبرز أندية كرة القدم فيه، ولم يخف النادي دعمه لحق الإقليم في تقرير المصير، من دون أن يعلن صراحة تأييده للاستقلال عن إسبانيا.



وأعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تبياس الثلاثاء، إرجاء مناقصة الحقوق الدولية للنقل التلفزيوني لمباريات الدوري، بسبب حالة عدم اليقين في البلاد، مرجحاً أن تتراجع قيمة حقوق البث ما بين 20 إلى 25 بالمئة في حال خرج برشلونة من الليغا، إلا أن النادي نفسه أعرب عن رغبته في البقاء في البطولة.



كما أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن أمله في ألا يخسر الدوري الإسباني المنافسة العالمية الشهيرة بين الريال وبرشلونة.



ويعتبر "الكلاسيكو" بين الناديين أكثر المباريات مشاهدة في العالم، ويجذب عدداً من المشاهدين يقدر بنحو 650 مليون شخص.