حقوق بث كأس العالم تعجل بالتحقيق مع خليفي قطر

باريس - الفرنسية | Wednesday, 18 October 2017 - 15:03 pm

يستمع مكتب المدعي العام السويسري إلى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية، في 25 أكتوبر، في إطار التحقيق بفساد حول منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم، بحسب ما أفاد محاميه ووكالة فرانس برس اليوم الأربعاء.



وقال المحامي فرانسيس شباينر أن موكله الذي يرأس أيضاً نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، "رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعاً من قبل مكتب المدعي العام السويسري، وأنه يعترض على كل (شبهة) فساد وسيحتفظ بإيضاحاته لممثلي هذا المكتب.



وأعلن مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي أنه فتح مارس الماضي، تحقيقاً بحق الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الفرنسي جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد في عملية منح حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.



وأوضح المكتب في حينه أن الشبهات تشمل رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند، وقال: "يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030".



وفي أعقاب هذا الإعلان، كشف "فيفا" أيضاً أنه سيفتح تحقيقا بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة.