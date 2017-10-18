غداً.. يبدأ الأخضر الشاب إعداده لتصفيات آسيا

الخبر - الرياضية | Wednesday, 18 October 2017 - 19:02 pm

ينطلق يوم غدٍ الخميس المعسكر الإعدادي للأخضر درجة الشباب لكرة القدم، والذي يمتد حتى 30 من شهر أكتوبر الجاري في مدينة الخبر، وذلك استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018، والتي سيستضيف الأخضر فيها مجموعته (D) التي تضم إلى جواره منتخبات اليمن وتركمانستان والهند في الدمام مطلع شهر نوفمبر المقبل.



ويجري الأخضر الشاب يوم غدٍ الخميس أولى حصصه التدريبية في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً على ملعب نادي القادسية.



هذا وقد استدعى خالد العطوي مدرب أخضر الشباب 23 لاعبًا للانضمام للمعسكر، وهم على النحو التالي:



تركي العمار وعلي مجرشي وعبدالعزيز الشهراني ومحمد الدوسري وعبدالله الحمدان من نادي الشباب، ونواف الغامدي ومنصور البيشي وسالم السليم وحمد العبدان ومحمد منصور من نادي الهلال، ونايف الماس وعبدالكريم بن مزيعل وفراس البريكان وعبدالرحمن الشمري من نادي النصر، وخليفة الدوسري وسلطان هزازي وعبدالمحسن القحطاني من نادي القادسية، ومهند الشنقيطي من نادي أحد، وحازم الزهراني من نادي الاتحاد، وحامد الغامدي من نادي الاتفاق، ومحمد الشنقيطي من نادي الأنصار، وأحمد آل محيميد من نادي الترجي، وعبدالعزيز الضويحي من نادي النجمة.