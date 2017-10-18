تركي آل الشيخ يعين الأسترالي جميس مستشاراً قانونياً في الهيئة

الرياض - الرياضية | Wednesday, 18 October 2017 - 21:38 pm

عين تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء، الأسترالي جيمس كيتشينغ مستشاراً قانونياً لشؤون الرياضة في الهيئة.



وذكر حساب هيئة الرياضة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) :" معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يعين الاسترالي جيمس كيتشينغ ames Kitching مستشاراً قانونياً لشؤون الرياضة".



وسيتولى الأسترالي مراجعة وتحديث كافة الأنظمة واللوائح والعمل على تطويرها، بما يتناسب مع مستقبل الرياضة السعودية، ورفع مستوى المنافسة بها في ضل ما يحمله من خبرات كبيرة وسجل عملي حافل بالنجاح والمشاركات في اللجان القضائية الرياضية قارياً ودولياً.



هذا ويبدأ الأسترالي جيمس مهامه في الهيئة العامة للرياضة اعتباراً من الشهر المقبل.