الحبسي: المعيوف الحارس الأول.. وآسيا باتت قريبة

الرياض - نواف الشعلان | Wednesday, 18 October 2017 - 20:37 pm

بارك العماني علي الحبسي حارس فريق كرة القدم في نادي الهلال، للجماهير السعودية عامة والهلالية خاصة، على التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017، مُبدياً سعادته بالتأهل الذي أتى من الأراضي العمانية والتي ضاعفت فرحته على حد قوله.



وأكد الحبسي في حديث لـ"الرياضية" أن المستويات التي يقدمها الحارس عبدالله المعيوف في الفترة الماضية أكثر من مميزة، موضحاً أن المعيوف يعتبر هو الحارس الأول هذه الفترة في السعودية، وهو أحد الركائز الأساسية التي ساهمت بتأهل الأخضر السعودي إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بالإضافة إلى وصول الهلال إلى نهائي القارة الآسيوية.



وطالب العماني جماهير الهلال بالوقوف مع الفريق بداية من اللقاء المقبل في الدوري المحلي، موضحاً أن إحراز اللقب الآسيوي قريب بدعوات الجماهير ووقوفهم مع الفريق في هذه الفترة المهمة.



وكان الأرجنتيني رامون دياز مدرب الأزرق استبعد العماني علي الحبسي من القائمة الآسيوية، مفضلاً الاعتماد على السعودي عبدالله المعيوف في البطولة القارية.