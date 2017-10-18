أحد يأمل بتكرار سيناريو الاتحاد أمام النصر

الرياض - الرياضية | Wednesday, 18 October 2017 - 22:25 pm

تنطلق مساء غدٍ الخميس مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات، حيث يقص فريقا القادسية والفيحاء شريط منافسات الجولة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مباراة يدخلها الفريقان بظروف متشابهة بعد أن خسر كل منهما مباراته الأخيرة أمام الفتح والفيصلي على الترتيب بنتيجة 2-1، ويحتل فريق القادسية المركز السابع برصيد 8 نقاط، وفيما يحل الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.



وفي المباراة الثانية، سيبحث فريق الرائد عن فوزه الأول في المسابقة، عندما يستضيف نظيره الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويملك الرائد نقطة واحدة فقط من ست جولات من الدوري في المركز الأخير، في يحل الشباب في المركز التاسع برصيد ست نقاط.





وفي آخر مباريات يوم غدٍ، يلتقي فريقي أحد والنصر على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ويسعى النصر صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة إلى حصد النقاط الثلاث للبقاء في المنافسة على اللقب وربما الصدارة فيما لو تعثر منافسيه، فيما يطمح فريق أحد الثاني عشر برصيد 4 نقاط إلى الابتعاد عن المراكز المتأخرة، وكان أحد قدم مستوى فنياً عالياً في مباراته الأخيرة أمام الاتحاد خرج منها بالتعادل 2-2 ، لذا سيحاول تحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأنه يلعب في ملعبه وبين جماهيره .