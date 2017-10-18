تشيلسي و روما يتعادلان في مباراة مثيرة

لندن - رويترز | Thursday, 19 October 2017 - 00:06 am

عادل تشيلسي مع ضيفه روما 3-3 في مباراة مثيرة على إستاد ستامفورد بريدج اليوم الأربعاء ليواصل الفريقان طريقهما نحو اقتناص مكان في دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسجل إيدن جيكو هدفين لروما ليعدل الفريق الايطالي تأخره بنتيجة 2-صفر إلى تقدم 3-2 قبل 20 دقيقة على النهاية قبل أن ينقذ إيدن هازارد نقطة التعادل لتشيلسي متصدر المجموعة الثالثة.



وضعت تسديدة ديفيد لويز تشيلسي في المقدمة في الدقيقة 11 قبل أن يضاعف هازارد الغلة لأصحاب الأرض في الدقيقة 35.



وقلص الكسندر كولاروف الفارق لروما قبل نهاية الشوط الأول وضاعف جيكو الغلة مرتين في غضون ست دقائق. وجاء الهدف الأول للاعب البوسني اثر تسديدة مباشرة وقوية.



وبدا أن الهدفين سيمنحان روما ثاني انتصار له في 16 محاولة على ملاعب الفرق الانجليزية.



لكن هدف التعادل الذي سجله هازارد أبقى تشيلسي على القمة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات بينما جمع روما خمس نقاط متقدما بفارق ثلاث نقاط على اتليتيكو مدريد.