الأخضر الشاب يبدأ الإعداد للآسيوية

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 19 October 2017 - 00:00 am

ينطلق اليوم الخميس المعســكر الإعدادي للمنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم والذي يمتد حتى الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري في مدينة الخبر، وذلك استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018.

واستدعى خالد العطوي مـدرب المنتخب "23" لاعبًا للانضمام إلى المعســكر وهم: تركي العمار، علي مجرشـــي، عبدالعزيز الشــهراني، محمـــد الدوسري، وعبدالله الحمـــدان "نــادي الشباب"، نواف الغامدي، منصور البيشي، سالم السليم، حمد العبدان، ومحمد منصور "نادي الهلال"، نايف الماس، عبدالكريم بن مزيعل، فراس البريكان، وعبدالرحمن الشمري "نادي النصر"، خليفة الدوسري، ســـلطان هــــزازي، وعبدالمحسن القحطاني "نــــادي القادســـية"، مهنـــد الشنقيطي "نـــادي أحد"، حازم الزهراني "نادي الاتحاد"، حامد الغامدي "نادي الاتفــاق"، محمـد الشنقيطي "نادي الأنصــار"، أحمــد آل محيميد "نادي الترجي"، عبدالعزيز الضويحي "نادي النجمة".