افتتاح معرض الفرس في المغرب

الجديدة ـ واس | Thursday, 19 October 2017 - 00:00 am

افتتح الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب أمس الأربعاء بحضور الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة منظمة الجواد العربي فعاليات معرض الفرس بدورته العاشرة بعنوان معرض الفرس، 10 أعوام من الولع والاعتزاز، في مركز معارض محمد السادس في مدينة الجديدة في المغرب، وذلك برعاية محمد السادس ملك المغرب.

وزار الأمير مولاي الحسن جناح منظمة الجواد العربي، واستمع إلى إيجاز من الأمير عبدالعزيز بن أحمد رئيس منظمة الجواد العربي عن المنظمة، ومسيرة سبعة أعوام من العطاء التي ركزت على دعم، وتشجيع، وتربية الخيل العربية الأصيلة، وإقامة البطولات والسباقات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وأوروبا.

واشتمل حفل الافتتاح على عروض للفروسية التي نالت استحسان الجميع، فيما أقامت منظمة الجواد العربي في اليوم الثاني للمعرض بطولة كأس المغرب لمربي الخيل العربية الأصيلة بدورته السادسة، بمشاركة 120 جوادًا عربيًّا أصيلًا، وهي بطولة لا تشارك فيها إلا الجياد المملوكة للمربي المغربي من بداية إنتاجها حتى يوم البطولة.