تقرير الطب الشرعي.. قلب فيصل توقف

الدمام ـ أحمد الداود | Thursday, 19 October 2017 - 00:00 am

أنهى حامد السريعي مدير مكتب هيئة الرياضة في المنطقة الشرقية والمكلف من قبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة أعمال التحقيق والتقصي حول أسباب وفاة فيصل الحسن سباح المنتخب السعودي ونادي الصفا، قبل نهاية فترة عمل اللجنة التي تنتهي مهامها في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.

وكشفت لـ "الرياضية" مصادر مطلعة أن التقرير أيد أن الحادثة لم تكن حادثة غرق حسب تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد بأن سبب الوفاة هو توقف نبض القلب للاعب، وهو السبب ذاته الذي يعلنه أهل وذوو الفقيد الذين يملكون قناعة تامة بأن الحادث قضاء وقدر ولم يكن هناك أي إهمال من قبل الجهازين الفني والإداري للمنتخب.