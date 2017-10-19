أخضر الريشة في بطولة العالم

الرياض ـ واس | Thursday, 19 October 2017 - 00:00 am

شارك المنتخب السعودي لريشة الطائرة في بطولة العالم التي انطلقت الأحد الماضي في إندونيسيا بمشاركة 62 دولة.

ومثل الأخضر في المحفل العالمي 4 لاعبين خاضوا منافسات الأدوار التمهيدية وهم عبدالله الحارثي الذي واجه لاعب هنغاري وعبدالعزيز العثمان الذي واجه لاعباً صينياً، فيما خاض الثنائي نواف ومعاذ الغامدي منافسات الزوجي أمام الثنائي السلوفاكي.

وتعد المشاركة الأولى للأخضر في بطولة العالم وهو ما سيكون أثره إيجاباً باكتساب اللاعبين الخبرة خلال هذه البطولة، إضافة إلى تحسين تصنيفهم الدولي.

من جانب آخر، سيقيم لاعبو الأخضر معسكراً مشتركاً لمدة أربعة أيام مع عدد من اللاعبين الإندونيسيين تحت إشراف نخبة من أفضل المدربين في إندونيسيا، تحضيراً للمنافسات المقبلة أبرزها بطولة مصر الدولية للشباب التي تنطلق نهاية الشهر الحالي.