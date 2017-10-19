ابتعاث 100 طالب وطالبة سنويا

الرياض ـ واس | Thursday, 19 October 2017 - 00:00 am

وقع الدكتـور أحمــد العيسى وزيــر التعليم، وبدر العساكر الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، في مقر وزارة التعليم في الرياض أمس الأربعــاء اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة التعليم ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، وذلك لابتعاث "100" طالب وطالبة من المتميزين سنوياً في جميـع مراحل الدراسات الجامعية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد أن دشنت مؤسسة "مسك الخيرية" برنامج "زمالــة مسك" الذي يستهدف ابتعاث مجموعة مختــارة من الطلاب والطالبات وفقاً لنهج شامل للزمالة تطبق فيه أعلى معايير التعليم المبني علـى التجربـــة والخبــرات والإشــراف الأكاديمـي.

وقد نصـت الاتفاقية على أن يكــون ابتعاث الطــلاب والطالبـــات المسـتوفين لاشــتراطات الابتعاث لدى الوزارة، في أهم التخصصات ووفق قائمة الجامعات المميزة، ابتداءً من المرحلة المقبلة من برنامج خادم الحرمين الشــريفين للابتعـــاث الخارجي. وتضمنت بنود الاتفاقية أن تقوم مؤسسة "مسك الخيرية" بتحديد التخصصـات والعـــدد المطلـــوب من الطلاب والطالبات وفقـــاً لكل تخصص مع تحديد المرحلة الدراسية المطلوب الابتعاث لها، كما اتفق الجانبان على أن تقوم وزارة التعليم بقبول واعتماد قائمة المرشحين السنوية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، واستكمال إجراءات الابتعاث، وتحديد المسار النوعي للطلاب والطالبات، والتنسيق في ذلك مع الملحقيات الثقافية لتقديم برامج تدريبية نوعية لهم أثناء فترة الدراسة في دول الابتعاث، وذلك بالتنسيق مع القائمين على برنامج "زمالة مسك".

كما تضــمنت بنود الاتفاقية بين الجانبــين أن يقتصر الابتعاث على المرحلة الدراسية التي تم الابتعاث من أجلها وفقاً للقرار الصادر لكل مبتعث، على أن تشارك المؤسسة في متابعة أوضاع الطلبة المبتعثين.