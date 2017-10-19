أوضح الصربي ميودراج يسيتش مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم أن ابتعاده عن النادي الشرقي سيكون مشروطاً بانعدام الثقة بينه وبين اللاعبين. وقال: "مباراة الفتح اليوم لن تختلف عن أي مباراة كونها لا تتعدى النقاط الثلاث لكنها