التايكوندو يمنح أبو الرحى تصنيف “S”
الدمام ـ حسام النصر | Thursday, 19 October 2017 - 00:00 am
منح الاتحــاد الســعودي للتايكوندو الماســتر زهير أبو الرحى تصنيف المدربين من الدرجة "S" بعد حصوله على الحزام الأسود من الدرجة الخامسة الدولية عقب اجتيازه دورة الماستر في كوريا الجنوبية والتي تؤهله لأن يكون مدرباً معتمداً دولياً إذ يعتبر هذا التصنيف مهماً جداً بالنسبة لأبو الرحى إذ إن الاتحاد السعودي للتايكوندو يمنح التصنيف للمدربين وفقاً للإنجازات المحلية والشهادات الأكاديمية والدورات المحلية والدولية مع وجود فرص أكبر للمشاركة في الدورات الدولية التي يمنحها إياهم الاتحاد السعودي للتايكوندو واللجنة الأولمبية السعودية.