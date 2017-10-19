ذكريات حزينة

| Thursday, 19 October 2017 - 02:36 am

يسافر فريق النصر الأول لكرة القدم إلى المدينة المنورة لمواجهة فريق أحد ولا تبدو ذكريات النصر سعيدة إذ إن آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري تمكن فيها أحد من الفوز بنتيجة كبيرة قوامها ثلاثة أهداف لهدف وسجل لأحد في تلك المواجهة حمزة صالح ومعاذ علي ووليد العلياني قبل أن يقلص إبراهيم ماطر النتيجة لتنتهي تلك المباراة بثلاثة أهداف لأحد مقابل هدف وحيد للفريق النصراوي. ويبحث أحد عن تسجيل نتيجة إيجابية ولا سيما أن النقاط الأربع التي جمعها كانت من فرق كبيرة مثل الشباب والاتحاد ويبحث كذلك عن تسجيل النقطة الأولى له في ملعبه.