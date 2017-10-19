"المملكة القابضة" شريكا رئيسيا للهلال

الرياض - الرياضية | Thursday, 19 October 2017 - 19:56 pm

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد اليوم الخميس توصلها إلى اتفاق نهائي مع شركة المملكة القابضة، لتصبح بموجبه شريكا رئيسياً للنادي العاصمي لمدة 3 أعوام.



وذكر حساب الهلال على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) :"توصل مجلس إدارة النادي، والمسوق الحصري للنادي صلة الرياضية، بعد تلقيهم موافقة الهيئة العامة للرياضة، إلى اتفاق نهائي مع شركة المملكة القابضة لتكون بموجبه الشريك الرئيس للنادي، وذلك لمدة ثلاثة أعوام".



وسيظهر شعار المملكة القابضة على صدر قميص النادي الأزرق اعتباراً من مراسم توقيع عقد الشراكة خلال الأسبوع المقبل.