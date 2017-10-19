تركي آل الشيخ يوقع مذكرة تفاهم مع مانشستر يونايتد

الرياض - الرياضية | Thursday, 19 October 2017 - 20:07 pm

وقع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تهدف إلى تطوير كرة القدم في السعودية، والاستفادة من الخبرات الإنجليزية الطويلة في هذه اللعبة ذات الشعبية الطويلة.



وتم توقيع المذكرة في مدينة لندن الإنجليزية، بحضور تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، وريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، وتضمنت مذكرة التفاهم إنشاء عدد من الأكاديميات في المملكة العربية السعودية لرعاية الممواهب وتطويرها، وفقاً لأحدث مفاهيم الإحتراف والأسس العلمية لإعداد جيل من اللاعبيين القادرين على الإحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية والدولية، كما تضمنت مذكرة الاتفاق وضع برنامج إعدادا وتدريب متخصص للكوادر التدريبية السعودية لرفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم في هذا المجال.



واشارت المذكرة الموقعة بين هيئة الرياضة و مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى نقل كافة جوانب المعرفة والتقنية إلى الكوادر السعودية الشابة بهدف تهيأتها للعمل في الأندية السعودية.