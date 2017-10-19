رائد المطوع يبدأ المشوار بتعادل أمام الشباب

بريدة - الرياضية | Thursday, 19 October 2017 - 20:13 pm

انتفض الرائد بملعبه ليعوض تأخره 2-0 أمام الشباب بثنائية ناصر الشمراني في أول ربع ساعة إلى تعادل مثير 2-2 في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس.



واستغل الشمراني خطأ من حارس الرائد أحمد الرحيلي ليفتتح التسجيل بعد خمس دقائق.



وضاعف الشمراني التقدم من ضربة رأس مع مرور ربع ساعة من زمن اللقاء.



وجاءت انتفاضة الرائد مع بداية الشوط الثاني حيث قلص المصري محمود عبد الرازق (شيكابالا) الفارق في الدقيقة 51 بتسديدة قريبة المدى ثم تعادل زميله يحيى المسلم من متابعة لكرة ارتدت من الحارس بعد تسع دقائق.



وبهذا التعادل رفع الشباب رصيده إلى النقطة 7 في المركز التاسع، فيما رفع الرائد رصيده إلى النقطة الثانية في المركز الأخير.